Німецький експорт до РФ у жовтні зменшився на майже 40%

У жовтні з Німеччини до Росії було експортовано товарів на суму лише 600 млн євро, що на 37,3% менше, ніж рік тому. Про це свідчать дані Федерального статистичного управління Німеччини, повідомляє Європейська правда.

Цей обсяг поставив Росію на 18-е місце серед найважливіших країн-експортерів Німеччини за межами ЄС.

У лютому 2022 року, незадовго до початку війни в Україні, Росія була на п'ятому місці.

Загалом німецький експорт до так званих третіх країн дещо зріс на 1,7% у жовтні порівняно з вереснем, але знизився на 6,6% у річному обчисленні.

США залишилися найважливішою країною для експорту німецьких товарів з обсягом 14,3 мільярда євро, що на 2,3% більше, ніж у жовтні минулого року.

За США слідує Китай, куди експорт скоротився на 6,7% до 7,9 млрд євро.

Експорт до Великої Британії зріс на 8,6% у річному вимірі до 6,8 млрд євро.