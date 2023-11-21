Пєсков відреагував на слова Зеленського про право на ліквідацію Путіна

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував відповідь президента Володимира Зеленського таблоїду The Sun щодо права України ліквідувати Володимира Путіна, якщо буде така можливість, бо йдеться про захист України, повідомляє Українська правда.

"Здійснювали замахи словесно на Путіна багато разів з України. На найрізноманітніших рівнях. Ми прекрасно усвідомлюємо це. І нічого в них (України – ред.) не вийде" , – сказав він.

Він також повторив, що Кремль впевнений у тому, що Росія у загарбницькій війні проти України досягне своїх цілей.

Перед цим президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Sun заявив﻿, що осія не полишає намірів будь-яким способом усунути українського президента, і Україна своєю чергою також може ліквідувати Путіна, якщо буде така можливість, бо йдеться про захист країни.