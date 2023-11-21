Як блокування кордону з Польщею вплинуло на ціну пального – експерт

Блокування польського кордону призвело до дефіциту та підвищення цін на імпортний автогаз в Україні на 30%. Щодо бензину та дизельного пального, ситуація протилежна. Про це заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ситуація досить неоднозначна. Якщо говорити про моторні палива, то ціни поводяться по-різному" , - сказав він.

За його словами, сьогодні в центрі уваги перебуває скраплений газ.

"Причина одна - це те, що заблокований кордон з Польщею. Це важливо тому, 30% скрапленого газу в Україну надходить саме польську ділянку кордону. Відповідно дуже важко швидко замістити цей обсяг. І відповідно це призвело до нестачі на внутрішньому ринку. І через дефіцит ціни зросли протягом останнього місяця з 27 до 35 гривень за літр, тобто на 30%" , - розповів Куюн.

Він зазначив, що черги на кордоні зросли ще у жовтні через збільшення аграрного експорту, і це призвело до того, що газовози робили удвічі менше ходок через кордон.

"Зараз кордон заблокований, і в кращому випадку ця машина зробить одну ходку на місяць, тобто в 4 рази менше" , - додав експерт.

Куюн повідомив, що трейдери намагаються завозити пальне залізницею та шукають обхідні маршрути через Словаччину та Румунію. Крім того, йдуть перемовини з країнами Півночі Європи про постачання пального.

"Але швидко замістити такий обсяг важко, тому процес розтягнувся" , - сказав він.

За його словами, якщо минулого тижня було багато випадків відсутності скрапленого газу на АЗС, то зараз ситуація покращилася, "але ціна тримається висока".

Куюн переконаний, "на цьому ціни мають зупинитися" і за два тижні ринок забезпечать достатніми обсягами автогазу, після чого ціна буде падати.

Куюн повідомив, що ціни на бензин та дизель навпаки падають.