Депутати призначили нового голову Фонду держмайна

Верховна Рада у вівторок, 21 листопада, призначила нового голову Фонду державного майна замість Рустема Умєрова, який з вересня очолив Міністерство оборони України. Його наступником став Віталій Коваль, його кандидатуру підтримали 279 депутатів, повідомили нардепи в соцмережах, повідомляє ЛігаБізнес.

Ковалю 42 роки, до 2019 року працював у бізнесі – спочатку в банківській сфері, потім очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях. У вересні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації.

У 2017 році здобув ступінь MBA (магістра бізнес-адміністрування) у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету. У 2021 році – MBA в Аспен Інституті.

Коваль входить до складу Національного олімпійського комітету України, обіймає посади першого віцепрезидента Федерації греко-римської боротьби та віцепрезидента Асоціації спортивної боротьби.

"Держава покликала – я йду" , – відреагував Коваль на своє призначення.

Перед Ковалем у 2024 році стоїть завдання забезпечити надходження до державного бюджету від продажу об’єктів приватизації на рівні 4 млрд грн.

Фонд планує розглядати можливість продажу таких великих об'єктів, як Об'єднана гірничо-хімічна компанія і Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат, Центренерго, Одеський припортовий завод, готель "Україна" у Києві, ТРЦ Ocean Plaza у Києві, завод "Індар", Уманський лікеро-горілчаний завод тощо.