Рада зробила крок до збільшення чисельності НАБУ – це вимога ЄС

Верховна Рада у вівторок підтримала у першому читанні збільшення штату НАБУ на 300 осіб, що є однією з вимог ЄС для початку переговорів про вступ з Україною, повідомляє Європейська правда.

Про рішення Ради розповів нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосували 323 присутніх у сесійній залі нардепи.

Законопроєкт збільшує граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб

Документ передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році – на 100 посад; у 2025 році – на 100 посад; у 2026 році – на 100 посад.

Як ідеться у пояснювальній записці, проєкт закону спрямований на посилення кадрового потенціалу НАБУ, зокрема збільшення осіб начальницького складу з метою підвищення ефективності та результативності виконання покладених на НАБУ завдань в частині попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.

Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала відкрити переговори про вступ з Україною, але висунула чотири вимоги для ухвалення такого рішення.

Серед них – ухвалити урядовий законопроєкт про збільшення штатної чисельності НАБУ.