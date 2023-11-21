Тактика "зомбі-атак" росіян під Авдіївкою дає результати – WSJ

В районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного превосходства. Об этом сказано в материале The Wall Street Journal, который пообщался с украинскими воинами на передовой, повідомляє Ліга.net.

Издание пишет, что после провала первых атак на Авдеевку в октябре и потери большого количества бронетехники россияне изменили тактику, посылая вперед волны небольших групп пехоты.

Журналисты считают, что Россия может позволить себе терять тысячи человек ради небольшой выгоды.

"Мы все еще мотивированы, но мы измотаны. Российская пехота взяла террикон, ползая по телам своих товарищей, пока у нас не закончился боекомплект" , — сказал солдат 110 бригады Александр Сергейчиков.

Солдат 47 бригады Богдан Лысенко, который управляет автоматической пушкой на боевой машине пехоты Bradley, заявил, что россияне "приходят как зомби" и носят налобные фонари, которые являются "находкой для любого пулеметчика".

"Они не глупые. Это стратегия. Они ищут слабые места, а затем идут туда. У нас недостаточно боеприпасов, а у них достаточно людей" , — сказал старший солдат Михаил Коцюрба, командир Bradley в одной роте с Лысенко.

WSJ также пообщался с пленным пехотинцем 114 гвардейской мотострелковой бригады РФ Андреем Бедняевым, который заявил, что российские командиры относятся к своим подчиненным, "как к отходам".