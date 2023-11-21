Міністр оборони Німеччини оголосить про нову допомогу Україні – ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту в Україну оголосить про новий пакет військової допомоги Києву.﻿ Про це пише Bild, повідомляє Європейська правда.

За словами федерального міністра, ФРН продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані та у вівторок оголосить про надання нового пакету зброї.

Як зауважив один із членів делегації, пакет включає приблизно те ж саме, що Німеччина вже надала Україні до цього часу, тож до нього не увійдуть далекобійні ракети Taurus.

"Жодних новин у цьому питанні немає" , – сказав Пісторіус журналістам.

Під час візиту до України він також зустрівся з українськими військовими в навчальному центрі за межами Києва, де йому продемонстрували західні снайперські гвинтівки.

Федеральний міністр оборони також спостерігав за танковими навчаннями на бойовому симуляторі із застосуванням бойових снарядів, а також відвідав солдатські гуртожитки.

Українські солдати висловили подяку Пісторіусу, якого супроводжував його український колега Рустем Умєров, за військову допомогу Берліна Києву.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини у вівторок вранці прибув до України з неоголошеним візитом.