Зеленський: Українці боряться за перемогу попри втому від війни

Президент України Володимир Зеленський сказав, що воля України перемогти Росію у війні залишається сильною. Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Sun, повідомляє Укрінформ.

За словами Зеленського, українці втомилися від "постійних повітряних атак", обстрілів, руйнування їхніх будинків та загибелі близьких. Однак додав, що у відповідь на запитання про готовність віддати Росії українські землі, вони скажуть, що готові стояти далі.

"Якщо ви запитаєте їх (українців – ред.), чи готові вони віддати Росії наші землі? Чи готові поговорити із росіянами про те, як покласти всьому цьому край? Чи готові ви особисто до компромісу з Путіним і чи втомилися від цього? Вони скажуть вам, що не втомилися і готові стояти далі" , – зазначив президент.

Він додав, що Київ не розглядає "мир за будь-яку ціну", оскільки Україна не вірить в те, що Путін або росіяни хочуть закінчити війну.

"Вони хочуть нас вбити. І ми хочемо справедливості" , – зазначив президент.

Водночас Зеленський зізнався виданню, що супротив України цьогоріч пройшов не так успішно, як він сподівався. Він визнав, що відсутність прогресу на передовій збентежила деяких союзників, які сумніваються у майбутній перемозі України над російською армією.

"Нам потрібні більш успішні результати на полі бою" , – сказав Зеленський.

Однак президент вказав на те, що відсутність прогресу на суходолі та переважання Росії у небі урівноважується успішними атаками української армії на флот РФ у Чорному морі, що, за словами Зеленського, є частиною контрнаступу.