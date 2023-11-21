Словацькі перевізники заблокували пункт пропуску з Україною – ДПСУ

На території Словаччини перевізники розпочали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13.30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".

Його ініціювала і проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими", – сказав він.

За словами Демченка, наразі українські прикордонники вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.

Наразі на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажних транспортних засобів.

Про цю ситуацію з блокуванням руху для вантажівок повідомлено всі взаємодіючі органи.

Водночас пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів здійснюється в штатному режимі.