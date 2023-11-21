Рада розпочала боротьбу з "чорним" експортом зерна з України

Верховна рада схвалила у першому читанні два законопроєкти про боротьбу з "чорним" експортом зерна та неповерненням валютної виручки. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.﻿, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За його даними, схвалено проєкти 10168-2 про зміни до Податкового кодексу та 10169 про зміни до Митного кодексу.

Він додав, що до другого читання законопроєкти будуть значно доопрацьовані разом із Мінагрополітики.

Проєктом 10168-2 пропонується, що базою оподаткування для вивезення зерна та олійних є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менш ніж середній показник міжнародних біржових котирувань, що склалися на такі товари на кожний 10 календарний день місяця.

Це стосується позицій 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514, 2306 відповідно до УКТ ЗЕД (зерно та олійні).

Проєктом 10169 передбачається заборона на експорт, якщо договірна (контрактна) вартість товарів, що експортуються, нижча, ніж мінімальні експортні ціни, встановлені в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади.

Неповернення валютної виручки

На засіданні фінансового комітету Ради Мінагрополітики дало оцінку неповернення валютної виручки від експорту агропродукції на рівні 4-6 млрд доларів.

Нагадаємо, Національний банк України зменшив з 11 листопада 2023 року термін повернення валютного виторгу для експортерів аграрної продукції вдвічі - зі 180 до 90 днів.

Раніше глава НБУ Андрій Пишний повідомив, що експортери станом на 1 вересня 2023 року не повернули в Україну близько 8 млрд доларів валютної виручки.

За його словами, "8 млрд доларів - серйозна цифра", що проблема повернення валютної виручки дійсно існує і має відчутний вплив.