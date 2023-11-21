Німеччина оголосила новий пакет допомоги: IRIS-T і снаряди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва 21 листопада оголосив про новий пакет допомоги Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це він оголосив на спільному брифінгу з главою Міноборони України Рустемом Умєровим.

За словами Пісторіуса, до нового пакету військової допомоги увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

"Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією" , - сказав Пісторіус.

На запитання про можливість постачання ракет Taurus, Пісторіус сказав, що "нової інформації щодо Taurus немає". Однак він заявив, що на наступний рік Німеччина планує поставити Україні 140 тисяч 155-мм снарядів.