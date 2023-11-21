Депутати остаточно запровадили податок на надприбутки для банків

Верховна Рада у вівторок, 21 листопада, ухвалила у другому читанні й цілому закон про оподаткування надприбутків банків №9656-д. Його підтримали 229 народних депутатів за 226 мінімально необхідних. Про це заявив один із керівників фінансового комітету парламенту, нардеп з "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє Ліга.Фінанси.

Ставку тимчасово підвищують до 50% за наполяганням Міжнародного валютного фонду, Мінфіну та Національного банку. Вона буде застосована для оподаткування прибутку банків за 2023 рік.

Починаючи з 2024 року, базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

Звичайна ставка на прибуток підприємств України становить 18%.

Железняк із посиланням на розрахунки Мінфіну пише, що підвищення податку принесе 24-25 млрд грн за 2023 рік, а далі це буде 6-7 млрд.