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Павел: Поставки зброї в Україну гальмуються, є великий ризик втоми від війни

Павел: Поставки зброї в Україну гальмуються, є великий ризик втоми від війни
Фото: GetArchive

Чеський президент Петр Павел під час зустрічі з командувачами Збройних сил країни застеріг, що постачання зброї Києву не відповідають очікуванням і поглиблюють розчарування українських військових у Заході, повідомляє Європейська правда.

Виступ Павела цитує чеське інформагентство ČTK.

Павел зазначив, що контрнаступ України розвивається не так, як очікували самі українці: серед іншого, західна підтримка не була достатньо масованою та швидкою, а час, витрачений на підготовку, дозволив Росії "дуже добре" підготуватися до наступу українських сил.

Він додав, що постачання зброї, необхідної Україні для досягнення успіху, все ще гальмується і навіть зараз не досягає необхідного рівня. А українські солдати, за словами президента Чехії, відчувають не лише зрозумілу втому, але й дедалі більше розчарування у підтримці Заходу.

"Це не найкраща відправна точка для того, щоб пережити важку зиму і досягти успіху проти супротивника, який використав весь свій час, засвоїв свої уроки, примножив своє військове виробництво, активізував плани військового виробництва й сьогодні здатен поставити в Україну стільки ж або більше техніки і боєприпасів, ніж ми здатні поставити із Заходу", – наголосив Павел.

Президент Чехії вказав, що війна Росії проти України несе із собою "великий ризик", а саме втому від війни, яку відчувають не тільки сторони, що воюють, але й усі країни, які підтримують одну з них.

"Це призведе до того, що зростатиме тиск на те, щоб закінчити конфлікт якоюсь угодою. Угода, якщо вона буде досягнута, звичайно, буде базуватися на реальній ситуації на полі бою", – додав Павел.

Чеський президент, у минулому – голова Військового комітету НАТО, не вперше висловлює похмурі прогнози щодо плину повномасштабного російського вторгнення в Україну.

На початку листопада він сказав, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу. Водночас Павел застерігає від "втоми від війни" та поступок Росії.

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