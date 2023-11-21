У Бундестазі закликали Пісторіуса вплинути на Шольца щодо передачі Україні Taurus

Німецькі політики з лав правлячих партій та опозиції закликають до подальших зусиль з надання військової підтримки Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє n-tv.

Політики, які відвідали Київ, вважають, що нинішньої підтримки недостатньо для відбиття російських атак і звільнення окупованих територій, заявив Антон Гофрайтер, голова Європейського комітету в Бундестазі.

"Окрім допомоги в радіоелектронній боротьбі, Україна особливо потребує крилатих ракет Taurus, щоб перекрити шляхи постачання російської армії. Завдання міністра оборони Пісторіуса – переконати канцлера нарешті поставити Taurus", – сказав Гофрайтер.

На початку жовтня канцлер Олаф Шольц заявляв, що вирішив поки що не поставляти крилаті ракети Taurus.

Гофрайтер подорожував до України разом з речниками з питань європейської політики парламентських фракцій ХДС Гюнтером Кріхбаумом і ВДП Томасом Гакером.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини оголосив у Києві про новий пакет військової допомоги Україні на €1,3 млрд.

На запитання щодо передавання Україні далекобійних ракет Taurus, Пісторіус сказав, що "нової інформації щодо Taurus немає".

Перед цим Пісторіус підтвердив повідомлення у ЗМІ, що Німеччина подвоїть військову допомогу Києву на 2024 рік до 8 млрд євро.