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СБУ викрила ще три схеми з вивезення ухилянтів з України

СБУ викрила ще три схеми з вивезення ухилянтів з України
Фото: Facebook

Українські правоохоронці виявили та ліквідували ще три схеми з вивезення ухилянтів з України. Організаторам загрожує до 9 років позбавлення волі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Деталі справи

"Фігуранти продавали ухильникам фіктивні документи для виїзду за межі України під виглядом "тяжкохворих" або перевізників закордонної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Вартість своїх послуг зловмисники оцінювали до 10 тисяч доларів залежно від терміновості втечі від призову.

Черкаси

На "гарячому" затримано 40-річного колишнього страхового агента, який пропонував своїм військовозобов'язаним клієнтам вирішити питання про непридатність до служби за станом здоров'я.

За даними слідства, раніше зловмисника вже було засуджено за підкуп посадових осіб. Наразі йому загрожує ще один термін ув'язнення.

Одеса

"Викрито трьох фігурантів, які пропонували потенційним призовникам ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних медвисновків про "погане здоров'я", - пише СБУ.
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Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

При цьому ухильникам не потрібно було проходити військово-лікарську комісію, а готовий пакет документів "про списання" з військової служби вони отримували через пошту.

Львівська область

Правоохоронці повідомили, що затримано 25-річного мешканця Трускавця, який за гроші обіцяв посприяти потенційним призовникам виїхати за кордон як псевдоволонтери.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна.

Скандали з ухилянтами

Нещодавно СБУ повідомила, що викрила ще 4 схеми переправлення чоловіків за кордон. Серед порушників був посадовець ВЛК, який приписував чоловік хвороби за гроші.

Раніше на Закарпатті прикордонники затримали організаторів схеми з переправляння ухилянтів за кордон. Вони "допомагали" втікачам за 3000 доларів.

А співробітники ДБР спіймали "на гарячому" правоохоронця у Волинській області. Він за 8 тисяч доларів відправляв ухилянтів за кордон під виглядом інвалідів.

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