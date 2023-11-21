Російські війська обстріляли селище поблизу Херсона: двоє людей поранено
Після обіду у вівторок росіяни обстріляли Антонівку Херсонської області, в результаті чого вибухові травми отримали дві людини, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення Херсонської ОВА, керівника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.
"Після обіду росіяни вкрили вогнем Антонівку. Поранення отримали 62-річний чоловік та 61-річна жінка. Їх доставили до медзакладу з вибуховими травмами".
За словами Мрочка обстріл відбувся о 14:30.