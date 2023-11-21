Зеленський просить ЄС не підігрувати Путіну у рішенні щодо України на саміті у грудні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що відсутність рішення саміту ЄС щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу стала би перемогою Кремля, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив журналістам після переговорів з президентом Європейської ради, які відбулися у Києві за присутності президента Молдови.

Зеленський, описуючи ситуацію, не став спростовувати імовірність того, що у грудні саміт ЄС може відмовитися відкривати переговори з Україною.

Він підкреслив, що Україна зробила та ще зробить усе від неї залежне для виконання вимог ЄС, так званих "7 критеріїв", які визначені як передумова для подальших кроків. Він також відзначив, що сам ЄС позитивно описує прогрес України.

"На сьогодні ми готові, і я бачу реакцію позитивну (з боку Євросоюзу)", – заявив він.

Відмова ЄС матиме далекосяжні наслідки, наголосив Володимир Зеленський.

"Дуже хотілося б, щоб ми не грали на руку Росії. Якщо не буде об’єднання Європи навколо настільки важливого рішення, то після такого (прецеденту. – ЄП) можуть "ламатися" й інші рішення – щодо допомоги Україні, щодо санкційного тиску, щодо фінансової допомоги. Це – великий виклик для всіх, не тільки для України", – пояснив президент.

Утім, відповідаючи на уточнювальне запитання ЄП, Зеленський підкреслив, що наразі негативне рішення не ухвалене. Він також відзначив, що є побоювання не лише щодо позиції Орбана: "Ще немає проблеми. Слоном у кімнаті може бути будь-хто".

"Головне – нам виконувати те, що заплановано. Є сім рекомендацій, ми повинні їх повністю зробити, щоби до нас не було жодних питань", – пояснив він стратегію України.

Як відомо, прем’єр Угорщини Орбан публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє зробити все можливе, щоб досягнути одностайності на підтримку України у грудні.