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Сили оборони: Росія завдала ракетних ударів по Одесі та Білгород-Дністровському району

Сили оборони: Росія завдала ракетних ударів по Одесі та Білгород-Дністровському району
Фото: Mil.ru

Тактична авіація РФ 21 листопада ракетних ударів по Одесі та Білгород-Дністровському району, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Сили оборони Півдня.

"Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П.
Протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони".

Як повідомляють оборонці, на території Одеси та Білгород-Дністровського району були влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.

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