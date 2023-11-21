Сили оборони: Росія завдала ракетних ударів по Одесі та Білгород-Дністровському району
Тактична авіація РФ 21 листопада ракетних ударів по Одесі та Білгород-Дністровському району, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Сили оборони Півдня.
"Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П.
Протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони".
Як повідомляють оборонці, на території Одеси та Білгород-Дністровського району були влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.