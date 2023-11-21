Орбан проводить опитування населення щодо збільшення допомоги Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпочав загальнонаціональний плебісцит, в якому він пов'язує подальшу допомогу ЄС Україні з розблокуванням Брюсселем коштів для своєї країни, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що одне з 11 питань, винесених на плебісцит, звучало наступним чином: "Брюссель хоче ще більше грошей на підтримку України". В одному з варіантів відповіді зазначено:

"Ми не повинні платити більше, щоб підтримати Україну, поки не отримаємо гроші, які нам винні".

Опитування має тривати до початку січня.

Крім того, інші питання стосуються обмеження планів ЄС надати Україні більше зброї, грошей і перспективи членства, а також припинення імпорту українського зерна.

Виборці можуть відповісти в письмовій формі або онлайн. Результати опитування не є обов'язковим до виконання. Сам премʼєр Угорщини прагне зміцнити свою політичну підтримку напередодні виборів до ЄС наступного року.

"Консультації також відбуваються напередодні вирішального саміту ЄС у грудні, на якому глави держав та урядів, як очікується, укладуть угоду про підтримку України в її боротьбі з російським вторгненням" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У Єврокомісії заявили, що Угорщина отримає заблоковані наразі кошти, якщо подолає корупцію і проблеми з верховенством права.

Раніше комітети Європарламенту з бюджетних питань і закордонних справ абсолютною більшістю підтримали пропозицію багаторічного плану підтримки України обсягом 50 млрд євро.

Програма для України на 50 млрд євро є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС у зв'язку з низкою кризових подій, що сталися після 2021 року.

Агентство Bloomberg повідомляло, що Угорщина запропонувала розділити майбутній 50-мільярдний пакет допомоги Україні.

Також джерела агентства розповіли, що ЄС може розблокувати майже 13 мільярдів євро фінансування для Угорщини цього року, щоб змусити уряд Віктора Орбана зменшити його опір у виділенні підтримки Україні.