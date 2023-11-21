Санду подякувала Зеленському та всім українцям за захист Молдови

Президентка Молдови Мая Санду під час візиту до України знову заявила, що Молдову вдалося вберегти від окупації лише завдяки діям українських військових, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала на пресконференції у Києві після переговорів з президентом України.

Санду наголосила, що передає Україні вдячність від усіх громадян Молдови.

"Президенте Зеленський, я дякую вам від імені народу Молдови за ту величезну жертву, яку ваші солдати роблять на полі бою, опираючись російській брутальності, а також за жертву усіх українців, яку вони роблять, щоб їхня країна була вільною і незалежною", – звернулася вона до українського колеги.

Мая Санду висловила впевненість, що Росія мала плани окупації Молдови.

"Без вашого опору наша країна стала б наступною, яку б окупувала Росія. Наступною – і, ймовірно, не останньою. Захищаючи Україну, ви захищаєте також Молдову", – наголосила вона.

Зважаючи на це, президентка запевнила, що Молдова завжди буде на боці України, у тому числі допомагатиме у збереженні експортних шляхів. Ця заява пролунала на тлі того, що у Польщі водії-далекобійники перекрили прикордонні КПП для українського вантажного транспорту, а 21 листопада те саме сталося у Словаччині.

"Наші дороги та залізниця допомагатимуть українським товарам дістатися експортних ринків", – підкреслила Санду.

Як повідомлялося, Мая Санду у вівторок здійснює візит до України, щоб обговорити рух до ЄС. Одночасно у Києві перебуває президент Європейської ради Шарль Мішель. Він публічно пояснив, чому саміт ЄС у грудні має ухвалити рішення щодо України.