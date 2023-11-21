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Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА (Оновлено)

Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА (Оновлено)
Фото: Міноборони України

Увечері 21 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей через загрозу ударних БпЛА, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Повітряних Сил.

"Рух ударних БпЛА в Дніпропетровській області у північному напрямку."

Також повідомляють про ракетну небезпеку у Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

Оновлено: Про загрозу ударних БпЛА оголосили на Полтавщині, пізніше - на Чернігівщині. 

Оновлено о 23:05: Про ворожі БпЛА повідомили у Київській області.

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