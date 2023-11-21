Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА (Оновлено)
Увечері 21 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей через загрозу ударних БпЛА, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення Повітряних Сил.
"Рух ударних БпЛА в Дніпропетровській області у північному напрямку."
Також повідомляють про ракетну небезпеку у Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.
Оновлено: Про загрозу ударних БпЛА оголосили на Полтавщині, пізніше - на Чернігівщині.
Оновлено о 23:05: Про ворожі БпЛА повідомили у Київській області.