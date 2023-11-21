Мішель про саміт ЄС у грудні: вірю в позитивне рішення щодо України

Президент Європейської ради Шарль Мішель вірить, що на саміті в грудні буде ухвалено позитивні рішення, що стосуються процесу переговорів про вступ України до ЄС, повідомляє РБК-Україна.

Про це Мішель сказав на брифінгу.

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібно, що ми повинні прийняти позитивне рішення, і нам потрібно переконати всі держави-члени. І це не рішення "так" чи "ні", тому що є звіт Комісії. Є певні нюанси, які нам потрібно враховувати, але я щиро сподіваюся, що ми ухвалимо позитивне рішення, подамо позитивний сигнал" , - сказав Мішель.

За його словами, таке рішення важливе для України, тому що покаже, що ЄС є серйозним і надійним партнером України, не тільки на словах, а й на ділі, дасть сигнал внутрішньоєвропейській аудиторії, а також покаже Кремлю, що Євросоюз не заляканий і не дасть поставити під загрозу безпеку на Європейському континенті.

Грудневе засідання буде складним

При цьому, додав президент Європейської ради, грудневе засідання буде складним, не тільки через питання про переговори з Україною, а й через перегляд бюджету ЄС на наступні чотири роки, в якому, зокрема, передбачено додаткові 50 мільярдів євро допомоги Україні.

"Українці можуть розраховувати на те, що я, і не тільки я, багато європейських лідерів будуть наполегливо працювати над підготовкою до цих складних дебатів у грудні" , - підсумував Мішель.

Також Мішель наголосив, що за час до грудневого засідання Європейської ради Україні було б добре показати додаткові досягнення, зокрема в сфері законодавства про освіту (йдеться про права національних меншин - ред.).

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз.

Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою впровадження зазначених у звіті реформ.

Для того, щоб переговори розпочалися, таке рішення мають підтримати усі лідери країн-членів ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу в Європейський союз є мотиваційним.