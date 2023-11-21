Генштаб: Окупанти безуспішно намагались наступати на 7 напрямках

За добу на фронті відбулось 33 бойових зіткнення, ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу 21 листопада.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії біля Сіверська Донецької області, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 8 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районах Роботиного та Кам’янського Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника".