ЄБА: Через страйк польських перевізників компанії втрачають 1 млн щодня

Один день страйку польських перевізників на польсько-українських пунктах пропуску в середньому вартує одній компанії 1 млн грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

Зазначається, що ЄБА провела експрес-опитування серед 55 членських компаній, на діяльність яких вплинув страйк на польсько-українських пунктах пропуску, що розпочався 6 листопада. За її підрахунками, в середньому один день простою вартує одній компанії втрат у розмірі близько 1 млн грн.

"Сукупна орієнтовна сума збитків з початку простою, завданих опитаним компаніям, складає принаймні 305 880 000 грн. При цьому однаково потерпають як імпортери, так і експортери, адже 49% компаній ввозять продукцію в Україну. Водночас 25% товарів прямують до Польщі, 15% – до Німеччини, а також до інших країн Балтії, Західної Європи, США, Канади, країн Азії та Африки" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, бізнес вже повідомляє про дефіцит транспорту, зокрема й через небажання перевізників брати замовлення на час страйку.

У ЄБА додають, що блокування руху на кордоні польськими перевізниками вже призвело до численних негативних наслідків для бізнесу в Україні та їх контрагентів за кордоном. Суттєво зростають витрати на перевезення, що впливає на собівартість продукції та цінову конкурентоспроможність компаній.

"Спостерігається зміна маршрутів, водночас збільшуються черги на словацькому і угорському кордонах. Неможливість виконати зобов’язання перед українськими та іноземними замовниками потягне за собою штрафні санкції з боку покупців, скасування подальших замовлень та втрату клієнтів" , – наголошують в ЄБА.

Нагадаємо:

На території Словаччини перевізники розпочали блокаду пункту перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке".