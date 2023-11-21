Мішель вважає, що частина заморожених активів РФ має бути використана Україною

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що частина заморожених російських активів має бути використана для підтримки України, повідомляє РБК-Україна.

Про це Мішель сказав на брифінгу.

З його словами, Верховному представнику Європейської комісії було доручено внести конкретну юридичну пропозицію по тому, як можна використати російські активи.

"Загалом це сума в 300 мільярдів євро у світі, з них 200 мільярдів євро в Європі, всередині ЄС. Найбільш реалістичне рішення - використати відсотки від цих заморожених активів, і ми працюємо на юридичному рівні, щоб ці активи використовувалися для підтримки України" , - сказав Мішель.

Варто зауважити, що сьогодні прем'єр-міністра України Денис Шмигаль заявив, що Україна має використати активи РФ, які заморозили західні партнери, для свого відновлення.

Конфіскація російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наша держава разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відбудову України. Наразі йде мова про майже 500 млн доларів.

За даним Bloomberg, в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, проте там зіштовхнулися з юридичними перешкодами.

США готові конфіскувати активи РФ

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.

За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.