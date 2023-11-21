Білий дім: Іран може передати РФ балістичні ракети для війни проти України

Сполучені Штати побоюються, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для ведення повномасштабної агресії проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу у вівторок заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає The Wall Street Journal.

За даними американської сторони, Іран уже надав Росії бойові безпілотники, керовані авіабомби та артилерійські снаряди.

Стурбованість щодо балістичних ракет посилилась після візиту міністра оборони РФ Сергєя Шойгу до Тегерана у вересні, де йому показали іранські балістичні ракети "Абабіль" і "Фатех-110".

"Тому ми стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні", – заявив речник Ради національної безпеки.

У Білому домі також підтвердили інформацію WSJ про наміри бойовиків терористичного угруповання "Вагнер" передати систему протиповітряної оборони "Панцирь-С1" ліванському воєнізованому угрупованню "Хезболла", яке підтримує Іран.

Росія зблизилася з Іраном після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Серед іншого, Тегеран надав російському режиму тисячі дронів-камікадзе, які вбивають цивільних українців, а також технологію їхнього виробництва. Ще з минулого року з'являлись непідтверджені повідомлення про те, що Іран може передати Росії балістичні ракети.

У жовтні відповідно до домовленостей у межах іранської ядерної угоди припинила дію резолюція Ради безпеки ООН, яка накладала обмеження на іранську програму балістичних ракет.

Росія тоді заявила, що не буде підтримувати продовження санкцій, на відміну від західних гарантів ядерної угоди, потенційно натякаючи на співпрацю з Тегераном у цих технологіях.