Російські війська вдарили КАБами по Херсонській області: є загиблий

Російські війська обстріляли з КАБів Берислав Херсонської області, в результаті чого загинув 65-річний чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"По місту ворог випустив 12 КАБів (авіаційних бомб - ред.). На Бериславський район загалом за сьогодні армія РФ скинула 28 бомб. Було влучання в приватний будинок. Під завалами опинився власник. 65-річний чоловік загинув на місці".

Прокудін також повідомив, що під час обстрілу ще один 57-річний містянин знаходився на вулиці і отримав численні травми, зокрема переломи кінцівок. Прильоти також прийшлися по території підприємства, магазину і автошколи.

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