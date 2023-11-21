Більшість американців підтримує збільшення допомоги Україні - опитування

Більше половини (55%) американців підтримують виділення Україні додаткової допомоги, зокрема, озброєння, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать дані﻿ національного опитування, проведеного телеканалом NBC News.

Так, 26% впевнено висловили підтримку збільшенню допомоги, ще 29% схиляються до цього. А 43% висловилися проти збільшення допомоги Україні.

При цьому подальшу допомогу Україні підтримують 77% виборців Демократичної партії та 35% — Республіканської партії.

Як повідомлялось, більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати Україні далекобійні ракети Taurus.