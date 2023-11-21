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Сили ППО збили 4 "Шахеди" у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Сили ППО збили 4 "Шахеди" у Дніпропетровській та Запорізькій областях
Фото: Telegram

Сили ППО увечері 21 листопада збили 4 російських БпЛА "Shahed-131/136" у Дніпропетровській та Запорізькій областях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Повітряне командування "Схід".

"З них підрозділами ПвК "Схід" збито 1 БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровщини та 2 БпЛА в Запорізькій області, де ще одного "Шахеда" знищено підрозділом Сухопутних військ".

Що передувало:

  • Раніше у вівторок росіяни завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя. Ракета, тип якої наразі встановлюється, влучила по відкритій території.

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