Сили ППО збили 4 "Шахеди" у Дніпропетровській та Запорізькій областях
Сили ППО увечері 21 листопада збили 4 російських БпЛА "Shahed-131/136" у Дніпропетровській та Запорізькій областях, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Повітряне командування "Схід".
"З них підрозділами ПвК "Схід" збито 1 БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровщини та 2 БпЛА в Запорізькій області, де ще одного "Шахеда" знищено підрозділом Сухопутних військ".
Що передувало:
- Раніше у вівторок росіяни завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя. Ракета, тип якої наразі встановлюється, влучила по відкритій території.