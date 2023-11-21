У Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА: працює ППО
У Київській області зафіксовано рух дронів-камікадзе, по них уже працюють сили протиповітряної оборони, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram Київської ОВА.
"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників," – йдеться у повідомленні ОВА.
Жителів регіону також закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що "Шахеди" рухаються на півночі Київської області.