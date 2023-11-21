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У Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА: працює ППО

У Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА: працює ППО
Фото: Flickr

У Київській області зафіксовано рух дронів-камікадзе, по них уже працюють сили протиповітряної оборони, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Київської ОВА.

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників," – йдеться у повідомленні ОВА.

Жителів регіону також закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що "Шахеди" рухаються на півночі Київської області.

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