Голова МЗС Чехії: Заморожування державних активів Росії – це акт самозахисту

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у вівторок укотре виступив на захист рішення уряду заморозити державну власність Росії на чеській території, назвавши це ще одним кроком для підтримки України, що обороняється від російської агресії, повідомляє Європейська правда.

Про це Ліпавський сказав в інтерв’ю радіо iROZHLAS.

За словами голови чеського МЗС, неможливість Росії розпоряджатися майном у Чехії – "це акт самозахисту".

"Росія веде агресивну війну в Україні, вона створила нам неймовірні проблеми – подивіться на вартість електроенергії та газу, інфляцію – нам довелося подбати про пів мільйона біженців війни. І все через Путіна. Я думаю, що якщо ми заморозимо доходи від його активів, щоб він не міг використовувати їх для війни, це буде абсолютно справедливо", – підкреслив він.

Ліпавський уточнив, що доходи від російського державного майна у Чехії після накладання санкцій надходять на спеціальний рахунок, яким Москва розпоряджатись не може.

"Це не жест, це має практичний вплив. Кожна крона, яка не йде в Росію, допомагає. І подібні активи є в інших країнах Європейського Союзу", – додав міністр.

Минулого тижня уряд Чехії підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів Росії на чеській території, оголосивши про внесення до чеського санкційного списку російського підприємства з управління активами за кордоном "Госзагрансобственность".

Чехія, яка першою у світі пішла на такий крок, тепер хоче домогтись ухвалення загальноєвропейського рішення про замороження російських держактивів.

Раніше, коментуючи заяви російської сторони про можливі заходи у відповідь, чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський підкреслив, що вони не будуть проблемою.