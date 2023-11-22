У Пентагоні прокоментували інформацію про зменшення поставок снарядів в Україну
У Пентагоні спростували інформацію про те, що поставки необхідних Україні снарядів стандарту НАТО впали на 30%. Про це заявила прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у вівторок, повідомляє Українська правда.
"Слухайте, я б так не стверджувала. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми продовжуватимемо забезпечувати Україну під час зими", – сказала речниця.
За її словами, США одночасно можуть підтримати Ізраїль, щоб той захистив себе у війні з ХАМАС.
Користуючись моментом вона наголосила, що Пентагону потрібна допомога Конгресу, бо це єдиний спосіб щоб продовжити підтримку України.