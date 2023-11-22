ISW: РФ намагається вгамувати істерику через операції ЗСУ на лівобережній Херсонщині

Міністерство оборони Росії та російські чиновники намагаються вгамувати російську істерику навколо українських операцій на східному (лівому) березі Херсонської області. ﻿﻿Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

За інформацією військових аналітиків, міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив на колегії Міноборони Росії 21 листопада і заявив, що російські війська перешкоджали всім спробам України провести успішні "десантні операції на херсонському напрямку".

Далі Шойгу заявив, що російські війська завдають "колосальних" втрат українські сили.

Заява Шойгу, ймовірно, є спробою применшити стурбованість деяких російських військових блогерів щодо нездатності Росії рішуче відбити українські атаки на східному березі Дніпра, але навряд чи заспокоїть нарікання, що збільшуються у російському інформаційному просторі.

Російські військові блогери продовжують визнавати українську присутність на східному (лівому) березі Херсонської області та скаржаться, що російські війська не в змозі придушити українські операції в цьому районі.

21 листопада російський військовий блогер заявив, що українські війська знищили цілу російську штурмову групу під Кринками (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

17 листопада російське інсайдерське джерело заявило, що в результаті українського удару загинуло 76 росіян у 1-му батальйоні 35-ї ОМСБр (41-а загальновійськова армія ЦВО), які намагалися провести "відволікаючий маневр" у Скадовському районі.

Російський військовослужбовець 810-ї окремої морської піхотної бригади (Чорноморський флот), яка діє поблизу Кринок, заявив у відео, розповсюдженому 21 листопада, що російські військові змушують військовослужбовців, які ще не одужують від поранень, проводити штурми.

Також російський військовий блогер опублікував лист нібито від російського солдата, який діяв поблизу Кринок 21 листопада і стверджував, що російські війська в районі Кринок не мають розвідувальних безпілотників, що сповільнює їхні рухи та створює ризик українських атак.

Окрім цього російські сили в районі Кринок також не мають вогневої підтримки, оскільки артилерійські та мінометні підрозділи швидко змінили місце розташування після "кількох пострілів", щоб ухилитися від контрбатарейного вогню.

Російський військовий стверджував, що його підрозділ практично не взаємодіє з іншими російськими частинами, які діють поблизу, і що штаб російського командування на херсонському напрямку будує невдалі плани, оскільки штаб отримує невірну та запізнілу інформацію. Російський військовий також стверджував, що російське командування на Херсонському напрямку не змогло здійснити зміни, що призвело до посилення українських атак.

За інформацією військових аналітиків, схоже, що військові блогери не реагують на заяви Шойгу, і ISW не спостерігає жодних значних змін у Херсонській області, які могли б спричинити ці скарги.

Ключові висновки ISW за 21 листопада