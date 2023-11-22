Ізраїль схвалив угоду для звільнення десятків заручників

Під час безпрецедентного голосування в середу рано вранці Кабінет міністрів Ізраїлю ухвалив угоду з ХАМАСом про звільнення близько 50 заручників, які були викрадені під час терористичної атаки 7 жовтня в обмін на припинення вогню, повідомляє Українська правда.

Не всі деталі угоди були офіційно оприлюднені, але представник ізраїльського уряду під час брифінгу для журналістів у вівторок сказав, що угода передбачає звільнення 50 живих громадян Ізраїлю, переважно жінок і дітей, групами по 12-13 осіб. на день.

В обмін на це Ізраїль вперше після початку війни погодився на припинення вогню щонайменше на чотири дні.

Окрім цього, Ізраїль повинен звільнити з в'язниць близько 150 (точних даних поки що немає) палестинських ув'язнених – жінок та неповнолітніх.

Також під час перемир'я в Сектор Гази пропускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом (повідомлялося, що їх буде 300).

Перших заручників може бути звільнено в четвер.