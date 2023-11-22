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Курс валют НБУ на 22 листопада

Курс валют НБУ на 22 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 22 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 21 листопада залишається стабільним на рівні 36.05 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 7 коп. до 39.47 за 1 євро.

Курс рубля виріс до рівня 4.10 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 23 коп. до 45.19 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 40.79 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 9.04 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.045 300 --0.004
EUR Євро 39,466 000 +0.067
RUB Рубль 0.409 880 +0.003
GBP Фунт стерлінгів 45.188 200 +0.231
CHF Швейцарський франк 40.793 700 +0.025
PLN Польський злотий 9.040 700 +0.026

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