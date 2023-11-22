Курс валют НБУ на 22 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 22 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 21 листопада залишається стабільним на рівні 36.05 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 7 коп. до 39.47 за 1 євро.
Курс рубля виріс до рівня 4.10 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 23 коп. до 45.19 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 40.79 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 9.04 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.045 300
|EUR
|Євро
|39,466 000
|RUB
|Рубль
|0.409 880
|GBP
|Фунт стерлінгів
|45.188 200
|CHF
|Швейцарський франк
|40.793 700
|PLN
|Польський злотий
|9.040 700