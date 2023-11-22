Нічна атака "Шахедів": ППО збила всі безпілотники

У ніч на 22 листопада російські окупанти запустили по Україні 14 ударних безпілотників Shahed та ракету Х-22. Сили ППО знищили всі "Шахеди".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил.

Атака тривала з 20:00 21 листопада по 03:00 22 листопада.

Окупанти запустили 14 ударних безпілотників та ракетою Х-22 з літака Ту22М3 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ).

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників "Shahed-131/136" , – йдеться в повідомленні.

"Шехеди" збили в межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей, зазначили в Повітряних силах.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.