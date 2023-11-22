Словацькі перевізники тимчасово розблокували пункт пропуску з Україною

Словацькі перевізники тимчасово розблокували рух вантажівок в пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" - "Ужгород".﻿﻿ Про це заявив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"В ході взаємодії з представниками Прикордонної поліції Словацької Республіки отримано інформацію про тимчасове зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Вишнє Нємецьке".:

Відзначимо, що станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів" , – повідомив він.

За словами офіцера, загалом за минулу добу 21 листопада через пункти пропуску "Ужгород- Вишнє Нємецке" кордон перетнули 250 вантажівок в обидва напрямки, і ці показники є щонайменше на 100 одиниць транспорту менші ніж за попередні дні.

Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд та виїзд в пункті пропуску як і раніше здійснюється в шатному режимі.

У разі зміни ситуації Державна прикордонна служба України обіцяє повідомляти про це на своїх інформаційних сторінках.

Нагадаємо, з 13.30 21 листопада на території Словаччини перевізники розпочали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Блокування ініціювала Спілка перевізників Словаччини.