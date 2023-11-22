Байден привітав угоду Ізраїлю та ХАМАСу для звільнення заручників

Президент США Джо Байден привітав домовленість про звільнення заручників, захоплених палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС під час нападу на Ізраїль, в обмін на припинення вогню.﻿ Про це йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому, повідомляє Європейська правда.

Уряд Ізраїлю та ХАМАС погодилися на чотириденну паузу в боях, щоб дозволити звільнити 50 заручників – жінок і дітей, утримуваних у Газі – в обмін на 150 палестинців, ув’язнених в Ізраїлі, і введення гуманітарної допомоги в анклав.

Кожен додатковий день припинення вогню передбачатиме звільнення бойовиками ХАМАС ще 10 заручників.

Байден зазначив, що угода також має повернути додому більше американських заручників.

"Я надзвичайно радий, що деякі з цих сміливців... возз’єднаються зі своїми сім’ями, коли цю угоду буде повністю реалізовано" , – сказав Байден у заяві.

Він подякував лідерам Катару та Єгипту за їх "важливе лідерство" в досягненні угоди, а також привітав Ізраїль за згоду на тривалу паузу в боях у Газі, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги.

Він зазначив, що наприкінці жовтня в рамках інтенсивної дипломатії було звільнено двох американських заручників.