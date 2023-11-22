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РФ за добу втратила ще 850 військових та 14 артсистем – Генштаб ЗСУ

РФ за добу втратила ще 850 військових та 14 артсистем – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 850 своїх військових, 7 танків, 14 артилерійських систем, 13 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 320 670 (+850) осіб,
  • танків − 5 446 (+7) од,
  • бойових броньованих машин − 10 188 (+14) од,
  • артилерійських систем − 7 769 (+17) од,
  • РСЗВ − 899 (+0) од,
  • засобів ППО − 589 (+1) од,
  • літаків − 323 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 784 (+13) од,
  • крилатих ракет − 1 564 (+0),
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 159 (+25) од,
  • спеціальної техніки − 1 105 (+7) од.

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