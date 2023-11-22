РФ за добу втратила ще 850 військових та 14 артсистем – Генштаб ЗСУ
За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 850 своїх військових, 7 танків, 14 артилерійських систем, 13 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 320 670 (+850) осіб,
- танків − 5 446 (+7) од,
- бойових броньованих машин − 10 188 (+14) од,
- артилерійських систем − 7 769 (+17) од,
- РСЗВ − 899 (+0) од,
- засобів ППО − 589 (+1) од,
- літаків − 323 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 784 (+13) од,
- крилатих ракет − 1 564 (+0),
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 159 (+25) од,
- спеціальної техніки − 1 105 (+7) од.