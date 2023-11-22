У ЄС розповіли, що потрібно для збільшення виробництва снарядів для України

До весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у Європейському Союзі сягне мільйона артилерійських снарядів щороку. Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон у вівторок, 21 листопада, повідомляє Deutsche Welle.

За його оцінкою, до кінця 2024 року ця кількість становитиме навіть 1,3 - 1,4 мільйона снарядів. Про це єврокомісар повідомив депутатам Європарламенту на сесії запитань і відповідей на тему зобов'язань ЄС щодо надання Україні мільйона боєприпасів до березня 2024 року. Бретон зазначив, що дійшов такого висновку, відвідавши військово-промислові компанії в п'ятнадцяти країнах ЄС.

Водночас, за його словами, "проблема полягає в ситуації з контрактами загалом", оскільки близько 40 відсотків продукції залишає Європу і йде в треті країни. А для того, щоб усі вироблені боєприпаси були передані Україні, країни Євросоюзу мають віддати пріоритет виробництву саме для неї. За словами єврокомісара, такою спочатку була його пропозиція, проте її не підтримала Рада ЄС.

Крім того, країни-члени Євросоюзу зараз не підписують достатньої кількості контрактів на виробництво снарядів, вважає він:

"Ми крок за кроком будуємо європейський ринок оборони. Підписання контрактів дасть змогу прискорити наші поставки в Україну".

Як підкреслює Бретон, виробництво прискорюється, ЄС може швидко створити додаткові потужності, проте для постачання Україні на першому місці має бути політична воля.