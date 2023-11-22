Прем'єр Нідерландів, найімовірніше, стане новим генсеком НАТО – ЗМІ

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став головним претендентом на посаду глави НАТО, коли Єнс Столтенберг піде у відставку наступного року. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з обговоренням процесу обрання нового генсека Альянсу, повідомляє Європейська правда.

За їхньою інформацією, хоча це ще не вирішене питання, оскільки до перегонів можуть долучитися інші кандидати, 56-річний Рютте вже має міцний консенсус серед багатьох членів НАТО щодо того, що він отримає цю посаду, коли в жовтні 2024 року закінчиться термін повноважень Столтенберга.

Один із неназваних співрозмовників видання зазначив, що уряди Нідерландів та США контактували щодо шансів посадовця приблизно в той час, коли минулого місяця він заявив, що відкритий для роботи в НАТО. Втім, вказують джерела, сам Рютте безпосередньо не контактував зі своїми американськими колегами.

За словами іншого співрозмовника, США вже двічі пропонували прем'єру Нідерландів цю роль. Раніше він відмовився від цієї пропозиції, бо не думав, що його кабінет розвалиться так швидко, вказує Bloomberg.

Офіційна підтримка США зміцнить позиції Рютте як наступної людини на чолі НАТО, зауважує видання. Його уряд зміцнив зв'язки між США і Нідерландами, коли піддався тиску Вашингтона, який вимагав обмежити певні види торгівлі з Китаєм.

Нідерландський лідер також може бути краще за інших кандидатів підготовлений до роботи з Дональдом Трампом, якщо той переможе на президентських виборах у США 2024 року. Вважається, що посадовець має пристойні зв'язки з експрезидентом, який погрожував вивести США з Альянсу.

Крім США, він, ймовірно, також отримає підтримку від таких країн, як Угорщина та Туреччина, з якими він підтримував добрі стосунки за зачиненими дверима, сказав один зі співрозмовників.

Східні країни-члени НАТО також можуть зрештою підтримати Рютте у світлі рішучої підтримки Нідерландів Україні у загарбницькій війні, що проти неї веде РФ.

У матеріалі йдеться, що союзники по НАТО хотіли б розглянути кандидатів з різних регіонів та з різними профілями, на відміну від нещодавніх генсеків, які були скандинавами або нідерландцями.