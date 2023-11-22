Зеленський готовий ознаймоитися з "мирним планом" Трампа, якщо такий є

Президент України Володимир Зеленський готовий ознайомитися з "мирним планом" експрезидента США Дональда Трампа, якщо у нього є такий. Про це Зеленський сказав у розмові з Fox News, повідомляє Європейська правда.

Зеленський сказав, що готовий до розмови з Дональдом Трампом, який заявляв, що може "дуже швидко" забезпечити мирну угоду для України.

"Я готовий. Якщо у нього є дуже конкретний мирний план, він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готовою до такого мирного плану. Це не мирний план", – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський пропонував приїхати в Україну Дональду Трампу. Він сказав, що йому "треба буде не більше 24 хвилин, щоби пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною, забезпечити мир – через Путіна".

Трамп відповів, що зараз йому "було б недоречно" їхати в Україну, оскільки з Києвом веде справу адміністрація Байдена, і він "не хотів би створювати конфлікт інтересів".

У минулому Зеленський вже закликав Трампа публічно поділитися своїми мирними планами щодо швидкого припинення розв’язаної Росією війни.