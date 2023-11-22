Binance заплатить США понад 4 млрд доларів для продовження роботи

Найбільша криптобіржа Binance Holdings Ltd. та її генеральний директор і засновник Чанпен Чжао визнали себе винними у порушенні вимог американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у рамках угоди зі США, яка дозволяє криптовалютній біржі продовжувати роботу. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Binance заплатить 4,3 млрд доларів в рамках однієї з найбільших корпоративних угод в історії США. Це стане одним із найбільших штрафів у кримінальних справах, пов’язаних із криптовалютою.

"Binance стала найбільшою у світі криптовалютною біржею частково через скоєні нею злочини — тепер вона сплачує одні з найбільших корпоративних штрафів в історії США" , – заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд.

Чжао заплатить штраф у розмірі 50 млн доларів за угодою, яка зобовʼязує його піти з посади генерального директора.

21 листопада Чжао визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю у федеральному суді Сіетла. Угода, в якій беруть участь Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами США, завершує багаторічне розслідування діяльності біржі.

Чжао загрожує до 10 років увʼязнення, але очікується, що він отримає не більше 18 місяців за угодою про визнання провини.

Binance, яка визнала, що дозволяла транзакції з ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями на платформі, була звинувачена за трьома пунктами, включаючи боротьбу з відмиванням грошей, ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і порушення санкцій США.

Згідно з позовом суду, Binance також дозволила провести на своїй платформі щонайменше 1,1 млн транзакцій на суму понад 898 млн дол між клієнтами зі США та Ірану.