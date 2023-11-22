КНДР запустила військовий супутник-шпигун

Північна Корея запустила до космосу військовий супутник-шпигун 21 листопада, США назвали це порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, повідомляє Ліга.net.

Пропагандистське агентство KCNA повідомило, що пуск був здійснений на космодромі Сохе в окрузі Чольсан.

Жителі півночі запустили ракету-носій Chollima-1 із супутником Malligyong-1.

Пхеньян заявляє, що ракета нормально пролетіла заданим маршрутом і точно вивела на орбіту супутник-шпигун через 705 секунд після старту.

Під час запуску на космодромі особисто був присутній диктатор КНДР Кім Чен Ин.

У Білому домі засудили запуск супутника з використанням технологій балістичних ракет та назвали подію грубим порушенням численних резолюцій Радбезу ООН.

Американці зазначили, що у цьому космічному запуску були задіяні технології, які безпосередньо пов'язані з програмою міжконтинентальних балістичних ракет КНДР.