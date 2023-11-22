В уряді розповіли про очікування від зустрічі з Єврокомісією та Польщею про кордон

Під час сьогоднішньої зустрічі з представниками Польщі та Єврокомісії українські посадовці хочуть отримати роз’яснення щодо порушення протестувальниками міжнародних стандартів і заявлених умов. Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, повідомляє Радіо Свобода.

"Зустріч буде сьогодні. Ми будемо говорити з нашими колегами з уряду Польщі і з Єврокомісією. Єврокомісія організувала цю зустріч. Цього разу вона буде присвячена саме питанням блокування кордону.

Ми дуже сподіваємось, що отримаємо відповіді на наші листи як від польської сторони, так і від європейської сторони про численні порушення протестувальниками умов, про які вони заявляли, і міжнародних стандартів. І мені здається, що це вже достатні підстави, щоб припинити цей страйк" , – розповів заступник міністра.

Крім цього, він припускає, що також будуть пропозиції від ЄС, щоб розблокувати кордон якнайшвидше.

"На наше переконання, давати дозвіл на страйк, який блокує по суті кордон, і створює небезпеку для двох країн, неправильно. Тому потрібно з’ясувати, чи такі взагалі можливості є. Враховуючи те, що у нас вже є численні порушення, я думаю, що головним аргументом має бути порушення протестувальниками умов проведення страйку, а також міжнародних стандартів, що щонайменше має призвести до негайного зупинення і скасування цих дозволів на проведення страйків. Інше питання – наскільки правомірно чи неправомірно такі дозволи видавались" , – додає Деркач.

Раніше заступник міністра розвитку громад, територій й інфраструктури України Сергій Деркач ввечері заявляв, що польські перевізники, які протестують на кордоні з Україною, неодноразово блокували пропуск цистерн із паливом і гуманітарної допомоги для України, попри обіцянку цього не робити.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску "Гребенне – Рава-Руська", "Корчова – Краківець", "Дорогуськ – Ягодин". 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину "Медика – Шегині".

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