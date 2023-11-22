На Запорізькій АЕС переводять п'ятий енергоблок у "холодний зупин" – МАГАТЕ
П’ятий енергоблок окупованої росіянами Запорізької АЕС переводять у режим "холодного зупину". Про це заявили в Міжнародному агентстві з ядерної енергії (МАГАТЕ), повідомляє Економічна правда.
"Після холодного зупину ЗАЕС проведе випробування, щоб визначити, чому у вторинному контурі охолодження одного з парогенераторів блоку було виявлено низький рівень бору", - йдеться в повідомленні.
Після переведення п'ятого енергоблока в "холодний зупин" в режимі "гарячого зупину" залишиться лише один із шести реакторів станції для виробництва пари та опалення.
Раніше повідомлялось, що на енергоблоці №5 Запорізької АЕС стався інцидент із витоком реагентів із першого контуру реактора до другого.