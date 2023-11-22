Окупанти збільшили кількість атак на Таврійському напрямку – командувач
Російські війська різко збільшили кількість штурмів та авіаударів на Таврійському напрямку. Зокрема, росіяни скидають авіабомби з літаків Су-25.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.
"На Таврійському напрямку ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку", – йдеться в повідомленні.
Також Тарнавський зазначає, що в окупантів зросли втрати у живій силі та бронетехніці. Зокрема, загальні втрати росіян склали 491 особу. 7 окупантів здалися в полон.
Сили оборони знищили 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 3 танки, 3 бойові броньовані машини (ББМ), 1 протитанковий ракетний комплекс (ПТРК), 6 безпілотників, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, зокрема — самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит".
Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.
Водночас, зазначив Тарнавський, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.