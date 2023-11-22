Азербайджан запропонував Вірменії провести зустріч на кордоні про мир

Азербайджан запропонував Вірменії зустрітися на спільному кордоні для переговорів з метою укладення мирного договору. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Азербайджану, повідомляє Європейська правда.

МЗС зазначило, що Баку готовий до прямих переговорів з Єреваном на двосторонній основі з метою якнайшвидшого завершення мирної угоди.

"Ми вважаємо, що обидві країни повинні разом вирішувати майбутнє своїх відносин. Відповідальність за продовження мирного процесу, включаючи вибір взаємоприйнятного місця проведення переговорів, або рішення зустрітися на державному кордоні, належить двом країнам" , – йдеться в заяві.

МЗС Азербайджану закликало вірменську сторону уникати "нових непотрібних затримок", а також висловило сподівання, що Єреван позитивно відгукнеться на цей заклик, і переговори будуть відновлені найближчим часом.

Напередодні радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв заявив, що мирні переговори між Єреваном і Баку можуть завершитись успішно, але без посередництва США чи Європейського Союзу.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок одноденної воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Роки посередництва ЄС, США 1 Росії не змогли змусити Вірменію та Азербайджан підписати мирну угоду. Обоє так і не домовились про демаркацію спільного кордону, де часто трапляються прикордонні сутички.