Канада виділить Україні майже 1 млрд доларів для ЗСУ

Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 тисяч доларів США) на військову допомогу. Ці кошти будуть нараховані до 2026 року.﻿ Про це йдеться на сайті уряду Канади 21 листопада, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що кошти будуть виділені Україні протягом трьох років. Так, у період з 2023 до 2024 року Україна отримає від Канади 816 тисяч канадських доларів.

Також у 2024-2025 роках українська армія отримає допомогу на 318 тисяч канадських доларів, а у період з 2025 до 2026 року - 197 тисяч канадських доларів.

З 2026 року військова допомога Україні у звіті позначається нульовою.