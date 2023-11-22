Канада виділить Україні майже 1 млрд доларів для ЗСУ
Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 тисяч доларів США) на військову допомогу. Ці кошти будуть нараховані до 2026 року. Про це йдеться на сайті уряду Канади 21 листопада, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Зазначається, що кошти будуть виділені Україні протягом трьох років. Так, у період з 2023 до 2024 року Україна отримає від Канади 816 тисяч канадських доларів.
Також у 2024-2025 роках українська армія отримає допомогу на 318 тисяч канадських доларів, а у період з 2025 до 2026 року - 197 тисяч канадських доларів.
З 2026 року військова допомога Україні у звіті позначається нульовою.