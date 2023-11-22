Понад 50% американців підтримують надання Україні додаткової допомоги

Понад половина американців підтримує надання додаткової фінансової та військової допомоги Україні. Про це свідчить національне опитування від NBC News, повідомляє Європейська правда.

Згідно з даними дослідження, 55% опитаних громадян США виступають за виділення Києву додаткових коштів та постачання більшої кількості військової допомоги.

За даними опитування, 26% респондентів заявили про свою тверду підтримку збільшення допомоги Україні, тоді як 29% заявили, що схиляються до цього. Водночас 43% опитаних виступили "проти".

Виборці демократів куди більше підтримують допомогу Україні: 77% висловились за додаткове фінансування та військову допомогу Києву, порівняно з лише 35% прихильників республіканців.

Як свідчить дослідження, загалом американські виборці, незалежно від партійної приналежності, більше підтримують збільшення фінансування для зміцнення безпеки на південному кордоні США, ніж підтримку інших країн, що перебувають у конфліктах – 74%. Для порівняння, серед інших країн найбільшу підтримку має гуманітарна допомога сектору Гази – 58%.